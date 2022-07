Covid, picco dei contagi a metà Luglio: ecco quanto dura e i sintomi (Di venerdì 8 luglio 2022) Ci risiamo. L’ennesimo déjà vu riguardo il picco dei contagi. E ogni volta arriva in maniera diversa. Se prima il virus faceva fatica con il caldo, sembra che quest’anno le cose stiano andando al contrario. Da metà Giugno si è verificato un aumento dei casi esponenziale che non sembra arrestarsi ma, anzi, continua ad aumentare. Rispetto all’anno scorso infatti, il numero dei contagi è 100 volte superiore. Quando il picco dei contagi Il picco dovrebbe arrivare tra il 20 e il 25 Luglio. Sì, proprio a metà mese quando in tanti saranno in ferie, in viaggio e a godersi la vacanza. Queste le previsioni degli esperti che addirittura pensano che ci saranno ancora più positivi rispetto a quanto si aspettano. Purtroppo infatti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Ci risiamo. L’ennesimo déjà vu riguardo ildei. E ogni volta arriva in maniera diversa. Se prima il virus faceva fatica con il caldo, sembra che quest’anno le cose stiano andando al contrario. DaGiugno si è verificato un aumento dei casi esponenziale che non sembra arrestarsi ma, anzi, continua ad aumentare. Rispetto all’anno scorso infatti, il numero deiè 100 volte superiore. Quando ildeiIldovrebbe arrivare tra il 20 e il 25. Sì, proprio amese quando in tanti saranno in ferie, in viaggio e a godersi la vacanza. Queste le previsioni degli esperti che addirittura pensano che ci saranno ancora più positivi rispetto asi aspettano. Purtroppo infatti, ...

Pubblicità

Corriere : Ricciardi: «Picco del virus a fine luglio. Serve portare vaccinazione a domicilio agli over 80» - ricpuglisi : Mi rammentate in quale partito milita Walter Ricciardi? - LLenaat : RT @messveneto: Covid, cosa sappiamo dell’ondata di contagi estiva: cento volte i numeri del 2021, le previsioni degli esperti: Non si vede… - messveneto : Covid, cosa sappiamo dell’ondata di contagi estiva: cento volte i numeri del 2021, le previsioni degli esperti: Non… - CorriereCitta : Covid, picco dei contagi a metà Luglio: ecco quanto dura e i sintomi -