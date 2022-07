Covid, Burioni: “Non ci libereremo del virus, affrontare nodo isolamenti” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Partiamo da un presupposto: di questo virus, a meno di vaccini miracolosi al momento non in vista, non ci libereremo mai”. A metterlo in chiaro è il virologo Roberto Burioni via Twitter. L’esperto, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, interviene sul dibattito aperto da una frase di Alberto Zangrillo, prorettore dell’ateneo e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, su “lavativi seriali, positivi al test Covid-19”, che “non lavorano per settimane, sebbene asintomatici”. Così, ha concluso lo specialista via Twitter, “si distrugge il Paese”. “C’è molto trambusto” su queste parole, ammette Burioni, che invita a guardare oltre l’usuale “energia dialettica” con cui si esprime Zangrillo e propone una riflessione. “Non ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Partiamo da un presupposto: di questo, a meno di vaccini miracolosi al momento non in vista, non cimai”. A metterlo in chiaro è il virologo Robertovia Twitter. L’esperto, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, interviene sul dibattito aperto da una frase di Alberto Zangrillo, prorettore dell’ateneo e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, su “lavativi seriali, positivi al test-19”, che “non lavorano per settimane, sebbene asintomatici”. Così, ha concluso lo specialista via Twitter, “si distrugge il Paese”. “C’è molto trambusto” su queste parole, ammette, che invita a guardare oltre l’usuale “energia dialettica” con cui si esprime Zangrillo e propone una riflessione. “Non ...

