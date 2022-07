Cadavere senza testa | fermato il fratello della vittima | restano però dei punti oscuri

(Di venerdì 8 luglio 2022) C'è una svolta nell'inchiesta per l'omicidio di Franco Severi, l'agricoltore 53enne di Civitella, in provincia di Forlì - Cesena , il cui corpo è stato trovato decapitato lo scorso 22 giugno in un ...

Nei giorni scorsi i vigili del fuoco erano entrati nel podere di Franco Severi, iniziando a tagliare la boscaglia nel dirupo dove un amico del 53enne aveva trovato il suo. Con questa ...Il 27enne si è tolto la vita - apparentementealcun motivo - sparandosi in testa con un colpo ... La donna ha scoperto ildel pomeriggio dopo qualche ora, una volta rientrata nell'...L'uomo è stato interrogato in caserma. Non è ancora chiara l'ipotesi d'accusa nei suoi confronti. C'è una svolta nell'inchiesta per l'omicidio di Franco Severi, l'agricoltore 53enne di Civitella, in p ...«A quella l’hanno tritata». L’intercettazione choc tra un seminarista che dice di sapere dove è finito il cadavere di Sonia Marra: ...