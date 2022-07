Brunetta: “Basta turnover automatici, faremo entrare nuove professionalità, i più capaci faranno carriera” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in un'intervista a Il Messaggero, parla delle linee guida appena emanata per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, in un'intervista a Il Messaggero, parla delle linee guida appena emanata per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Brunetta: “Basta turnover automatici, faremo entrare nuove professionalità, i più capaci faranno carriera” - EmmaFyl91954 : RT @CipeGiacinto: @di_reddito Basta commentare quello che dice sto' nano malefico. Basta scrivere BRUNETTA MERDA - EmmaFyl91954 : RT @di_reddito: Basta stare in casa a fare finta di lavorare. Fatelo in pubblico. #Brunetta #smartworking - BGravagnuolo : @fanpage Mo basta co sti tassisti. Li difendemmo contro ueber. Bloccato licenze. Dategli qualche buono benzina e p… - RosarioPorzio1 : @raffaeleg50 Senza alcun dubbio, BASTA DRAGHI SPERANZA BRUNETTA LAMORGESE BIANCHI E TUTTI GLI ALTRI, UN GOVERNO CHE… -