(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Non riconosce iche vede. In un’intervista a GQ,torna a parlare di un problema che ha, soprattutto nelle occasioni sociali: fatica a ricordare le persone nuove, a riconoscere i loro. La star di Hollywood non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale, ma pensa di soffrire di una condizione specifica si legge nell’intervista: la prosopagnosia, un’incapacità di riconoscere idelle persone, altrimenti nota come cecità facciale. “mi– dice – Voglio conoscere un’altra persona” che soffre dello stesso disturbo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Corriere : Brad Pitt: «Sono malato, ma nessuno mi crede. Non riconosco i volti delle persone» - SecolodItalia1 : Il grido di dolore di Brad Pitt: soffre di un disturbo neurologico. “Non riconosco più i volti delle persone”… - LaStampa : Brad Pitt: “Non riconosco i volti delle persone, ma nessuno mi crede” - zazoomblog : Ultime Notizie – Brad Pitt e la malattia: “Non riconosco i volti nessuno mi crede” - #Ultime #Notizie #malattia:… - ledicoladelsud : Brad Pitt e la malattia: “Non riconosco i volti, nessuno mi crede” -

Schivo e distaccato. Alla base della diffidenza che ha fatto guadagnare alla star di Holllywoodla fama di persona riservata ci sarebbe un deficit chiamato prosopagnosia. A parlarne è l'attore in un'intervista rilasciata a GQ Magazine in cui l'ex marito di Angelina Jolie rivela che, ..., ormai da tempo, sostiene di avere un problema di salute molto debilitante e che mette in serie difficoltà la sua vita sociale e professionale. Pare infatti che l'attore sia affetto da ...(Adnkronos) – Non riconosce i volti che vede. In un’intervista a GQ, Brad Pitt torna a parlare di un problema che ha, soprattutto nelle occasioni sociali: fatica a ricordare le persone nuove, a ricono ...Brad Pitt chiede aiuto, parla di nuovo della sua malattia ma confida che sta peggiorando, che adesso inizia a non riconoscere anche i volti di parenti e amici. E’ un disturbo di cui soffre già dal 201 ...