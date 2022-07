Blackout al sistema informatico della ambulanze. Allarme in Lombardia (Di venerdì 8 luglio 2022) Per alcune ore, un Blackout ha mandato in affanno il sistema informatico lombardo dei soccorsi. La rassicurazione dell'ente regionale: "Nessun attacco hacker, problema risolto" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Per alcune ore, unha mandato in affanno illombardo dei soccorsi. La rassicurazione dell'ente regionale: "Nessun attacco hacker, problema risolto"

Pubblicità

Yogaolic : #Milano Blackout manda in tilt sistema informatico delle ambulanze in #Lombardia - cris_cersei : @LoredanaMaggi_ @dimarcantonioM Succedono blackout del sistema. Succede anche che ti spengono perché non hai obbedi… - f43bb0d6a395428 : @Paola13020494 Meglio troglodita che libero! Cmq basta ricordare la Grecia o Cipra, non è solo questione di control… -