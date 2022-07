Wimbledon, Jabeur in finale: prima volta nella storia (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 7 luglio 2022 resterà un giorno storico. Ons Jabeur è la prima tennista africana in finale in uno Slam nell'era Open. La tunisina ha sconfitto 6 - 2 3 - 6 6 - 1 l'amica e compagna di barbecue ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 7 luglio 2022 resterà un giorno storico. Onsè latennista africana inin uno Slam nell'era Open. La tunisina ha sconfitto 6 - 2 3 - 6 6 - 1 l'amica e compagna di barbecue ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? Cose che ci piacciono! Un bellissimo momento alla fine del match tra @Ons_Jabeur e @Maria_Tatjana?? #tennis |… - SegirtNews : Wimbledon: tunisina Jabeur in finale, è la prima nella storia - SkyTG24 : Wimbledon, la tunisina Jabeur in finale: è la prima africana nella storia - gispedicato : RT @WeAreTennisITA: ONS È IN FINALE ?? Jabeur batte la tedesca Maria per 6-2 3-6 6-1 e raggiunge la sua prima finale Slam in carriera. La… - errex2008 : @WTA @Ons_Jabeur @Wimbledon un successo stra-meritato -