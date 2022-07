Labriola (TIM): «DAZN? Non abbiamo ancora finalizzato nulla» (Di giovedì 7 luglio 2022) Con DAZN «stiamo parlando ma ancora non abbiamo finalizzato nulla». Ha tagliato corto così l’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, durante il Capital Market Day, riferendosi alla rinegoziazione dell’accordo siglato con la piattaforma di sport in streaming per trasmettere le partite di calcio della Serie A fino al termine della stagione 2023/24. Nei giorni scorsi Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) Con«stiamo parlando manon». Ha tagliato corto così l’amministratore delegato di TIM, Pietro, durante il Capital Market Day, riferendosi alla rinegoziazione dell’accordo siglato con la piattaforma di sport in streaming per trasmettere le partite di calcio della Serie A fino al termine della stagione 2023/24. Nei giorni scorsi Calcio e Finanza.

