La neve di sangue continua a diffondersi | cos’è e per quale motivo è un pericolo per l’uomo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ladiè un fenomeno sempre più frequente e persistente: di cosa si tratta e perché mette inl’ambiente e. Fino a qualche anno fa il fenomeno conosciuto come “Watermelon Snow” (tradotto alla buonaAnguria) odiera qualcosa che si verificava raramente e solo durante il periodo estivo ad altissima quota. In questi anni non solo la presenza di questo fenomeno è diventata più frequente, ma si è estesa anche al periodo primaverile e tende a durare per mesi. Di recente il biologo Eric Marechal ha lanciato un allarme a tutta la comunità scientifica dopo aver trovato ladia soli 2.500 metri di altezza. Il fenomeno è sempre più esteso e frequente e questo non è un buon ...

Una "neve di sangue" è apparsa misteriosamente, perché non è un buon segno Si chiama neve di sangue o watermelon snow: gli scienziati stanno indagando sull'organismo che trasforma la neve in una poltiglia rossa e misteriosa ...