Hoara Borselli si scaglia contro il Pride per l'aumento di contagi (Di giovedì 7 luglio 2022) L'opinionista Hoara Borselli solleva un'altra polemica: commenta l'aumento dei contagi a Roma, in seguito al Pride. L'opinionista ha poi asserito che tutti stanno puntando il dito contro i concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo, senza considerare gli altri eventi. L'evento, tenutosi sabato 11 Giugno, ha contato circa un milione di persone.

