Harry Wild - La signora del delitto: trama, cast e quando inizia la serie di Rete 4 (Di giovedì 7 luglio 2022) Harry Wild - La signora del delitto è la nuova serie di Rete 4 ed arriverà in prima serata il prossimo 12 luglio 2022. Si tratta di un poliziesco irlandese con protagonista Jane Seymour, l'attrice che ha raggiunto la popolarità internazionale con la serie La signora del west. Qui l'attrice vestirà i panni di una singolare professoressa universitaria in pensione con un talento nel risolvere casi di crimini intricati. Harry Wild - La signora del delitto: trama della serie di Rete 4 La trama di Harry Wild - La signora del delitto ruota attorno ad Harriet ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 luglio 2022)- Ladelè la nuovadi4 ed arriverà in prima serata il prossimo 12 luglio 2022. Si tratta di un poliziesco irlandese con protagonista Jane Seymour, l'attrice che ha raggiunto la popolarità internazionale con laLadel west. Qui l'attrice vestirà i panni di una singolare professoressa universitaria in pensione con un talento nel risolvere casi di crimini intricati.- Ladeldelladi4 Ladi- Ladelruota attorno ad Harriet ...

luky_s_world : Mi sto innamorando di Jane Seymour nella serie Harry Wild. In pratica la nuova Jessica Fletcher, ma più acida. - redazionetvsoap : #harrywild Nuova serie tv su #rete4 dal #12luglio, ecco le #anticipazioni - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Decisa e un po’ scorretta, ficcanaso e perspicace, amante della letteratura e non solo… ???? Lei è Harry Wild - La signor… - zazoomblog : PALINSESTI 10-16 LUGLIO 2022: LA STRADA DEL SILENZIO EUROPEI FEMMINILI HARRY WILD - #PALINSESTI #10-16 #LUGLIO #20… - GabyTac1994 : In casa c'è un certo hype per 'Harry Wild'! -