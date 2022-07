Eredità digitale, account e password si tramandano come gli altri beni (Di giovedì 7 luglio 2022) Anche i “beni digitali” che possediamo fanno parte dell’Eredità che lasceremo un giorno a chi verrà dopo di noi. password, account, siti contengono dati preziosi che dopo la morte del titolare un erede può legittimamente rivendicare. È quanto sostanzialmente ha deciso un provvedimento del Tribunale di Milano. I magistrati hanno autorizzato una donna a entrare in possesso, tramite password, dell’account di posta, quello iCloud e quelli dei profili social del marito defunto. Il caso è emerso all’attenzione dei giudici perché alla signora Apple, Microsoft e Meta Platform (WhatsApp) avevano chiesto un’autorizzazione del Tribunale per rilasciarle la possibilità di accedere all’Eredità digitale del marito. In pratica, per poterle consegnare le chiavi di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 luglio 2022) Anche i “digitali” che possediamo fanno parte dell’che lasceremo un giorno a chi verrà dopo di noi., siti contengono dati preziosi che dopo la morte del titolare un erede può legittimamente rivendicare. È quanto sostanzialmente ha deciso un provvedimento del Tribunale di Milano. I magistrati hanno autorizzato una donna a entrare in possesso, tramite, dell’di posta, quello iCloud e quelli dei profili social del marito defunto. Il caso è emerso all’attenzione dei giudici perché alla signora Apple, Microsoft e Meta Platform (WhatsApp) avevano chiesto un’autorizzazione del Tribunale per rilasciarle la possibilità di accedere all’del marito. In pratica, per poterle consegnare le chiavi di ...

