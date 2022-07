Delneri: “Proporrei un torneo per chi non va al Mondiale in Qatar” (Di giovedì 7 luglio 2022) Luigi Delneri, noto allenatore, ha parlato della prossima stagione e dell'influenza che avrà il Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Luigi, noto allenatore, ha parlato della prossima stagione e dell'influenza che avrà ilintra novembre e dicembre

Pubblicità

PianetaMilan : #Delneri: “Proporrei un torneo per chi non va al #Mondiale in #Qatar” - gilnar76 : Delneri: «Sarà una stagione complicata e io proporrei di inventare un torneo per chi non va in Qatar» #Acmilan… - sportli26181512 : Delneri: 'Sarà una stagione complicata. Mondiale in Qatar? Io proporrei di inventare un torneo': Intervistato dal C… - Atalantinicom : #Atalanta - Delneri: 'Mondiale in Qatar? Io proporrei di inventare un torneo... - tuttoatalanta : Delneri: 'Sarà una stagione complicata. Mondiale in Qatar? Io proporrei di inventare un torneo'… -