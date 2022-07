Covid: Shanghai raddoppia casi, a Pechino obbligo su vaccini (Di giovedì 7 luglio 2022) I casi di Covid - 19 a Shanghai raddoppiano in un solo giorno e salgono ai massimi da fine maggio alimentando le paure di nuovi lockdown, mentre a Pechino scatta dall'11 luglio l'obbligo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Idi- 19 ano in un solo giorno e salgono ai massimi da fine maggio alimentando le paure di nuovi lockdown, mentre ascatta dall'11 luglio l'della ...

