Covid, l'immunologo Abrignani: «Mi sento di affermare che non è un'emergenza» (Di giovedì 7 luglio 2022) «All'esplosione dei casi non corrisponde quella dei pazienti che hanno bisogno di rianimazione. Mi sento di affermare che non è un emergenza». Lo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera del 7 luglio, il professor Sergio Abrignani. Situazione Covid non emergenziale, ma serve comunque cautela Con oltre un milione di italiani positivi al Covid, non sono pochi gli esperti che tendono a lanciare segnali d'allarme. Da parte dell'immunologo dell'Università di Milano, invece, i toni sono un po' diversi, pur non minimizzando la situazione. «É - ha spiegato - una fase di passaggio delicata, che richiede, questo sì, attenzione e altro impegno organizzativo». Emerge un quadro dove l'emergenza ospedaliera potrebbe non essere dovuta alla gravità ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 7 luglio 2022) «All'esplosione dei casi non corrisponde quella dei pazienti che hanno bisogno di rianimazione. Midiche non è un». Lo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera del 7 luglio, il professor Sergio. Situazionenon emergenziale, ma serve comunque cautela Con oltre un milione di italiani positivi al, non sono pochi gli esperti che tendono a lanciare segnali d'allarme. Da parte dell'dell'Università di Milano, invece, i toni sono un po' diversi, pur non minimizzando la situazione. «É - ha spiegato - una fase di passaggio delicata, che richiede, questo sì, attenzione e altro impegno organizzativo». Emerge un quadro dove l'ospedaliera potrebbe non essere dovuta alla gravità ...

Pubblicità

Lord_Vltor : @mauriziokomar @Yi_Benevolence @cacciaramarri_z Questo? Immunologo del CTS Abrigani. - AriaPulitaER : Ad #AriaPulita il Prof. Andrea Cossarizza, Immunologo all' @unimore_univ . Si parla di vaccini #Covid, #Omicron5 e… - ilatwitta : @Collettivo081 Forse prima di spargere becchime per i polli sarebbe corretto parlarne con un immunologo, noo? Magar… - UnicaRadio : Covid, prevenirlo manipolando i batteri del microbiota intestinale ?? L'immunologo Mauro Minelli afferma 'La media… - fisco24_info : Covid, Minelli: 'Farà vacanze con noi, prudenza ma non terrorismo mediatico': (Adnkronos) - L'immunologo: 'Anche se… -