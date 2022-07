Bologna Ci | ' Interrogazione a Speranza su centri sclerodermia'

PubblicitÃ

Fabiolaè relatrice del Testo unificato per le Malattie rare e promotrice dell'intergruppo ... "All'seguirà una risposta del ministro in Commissione. Quindi ci aspettiamo nelle ..."Per le persone con sclerosi sistemica - afferma Fabiolasegretario XII Commissione ... La miaal ministro della Salute vuole ribadire l'importanza della presa in carico ...Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Multidisciplinarietà e sinergia tra specialisti, diagnosi precoce e percorsi ospedale-territorio, reti virtuose e partnership ...(Adnkronos) – “Ho presentato un’interrogazione parlamentare sulla sclerodermia al ministro della Salute Roberto Speranza per fare il punto sui centri di eccellenza per la cura della malattia sistemica ...