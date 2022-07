Ajax, su Tagliafico spunta il Lione (Di giovedì 7 luglio 2022) Nicolas Tagliafico verso la Francia, direzione Lione. Come riportato dall'Equipe, l'esterno dell'Ajax, su cui c'è anche... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Nicolasverso la Francia, direzione. Come riportato dall'Equipe, l'esterno dell', su cui c'è anche...

Pubblicità

sportli26181512 : Ajax, su Tagliafico spunta il Lione: Nicolas Tagliafico verso la Francia, direzione Lione. Come riportato dall'Equi… - STnews365 : Lione: accordo con l'Ajax per l'acquisto di Tagliafico. Il difensore 29enne dei lancieri però non ha ancora dato un… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO ESTERO - Offerta da 35M dell'#Arsenal al Leicester per #Tielemans - Accordo del #Lione con l'… - LucaParry85 : Escl equipe Sto piangendo se ne va pure tagliagico Come avevo scritto giorni fa il lione con la nuova proprietà avr… - messientoculer : ¿Marcos Alonso o Tagliafico? #Alonso #Tagliafico #Chelsea #Ajax #FCBarcelona -