Accoltella il compagno e poi scappa a piedi

(Di giovedì 7 luglio 2022) Grumello del Monte. Hato ile poi èta: protagonista della violenta aggressione avvenuta nella mattinata di martedì, una donna di 45 anni, originaria del centro America ma residente a Grumello del Monte. La donna, che convive con ilda qualche mese, ha ferito l’uomo con più colpi, inferti con un coltello da cucina, e lo ha lasciato sanguinante nella sua abitazione. Poi èta a. Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza e trasferito in ospedale a Chiari, le sue condizioni non sono gravi. Ai carabinieri della compagnia di Chiari, ora sulle tracce della 45enne, avrebbe raccontato che, a generare l’aggressione, sarebbe stata l’ennesima lite, non la prima in cui si arrivava alle mani. Per la donna, latitante, l’accusa è di lesione aggravate.

I carabinieri sono a caccia della donna che questa mattina a Cologne intorno alle 8.30 ha ferito il compagno all'interno della sua abitazione nel paese della provincia di Brescia. Le condizioni dell'uomo fortunatamente non sono gravi.