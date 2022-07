“Si è scoperto tutto solo dopo…”. Amici, Alex beccato dopo l’addio a Cosmary (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alex Wyse dopo Cosmary Fasanelli, è finita tra gli ex protagonisti di Amici. Giornata nera, quella di martedì 5 luglio, per le coppie nate nei programmi di Maria De Filippi. Due addii a UeD e uno, appunto, nella scuola più famosa della tv. La rottura era nell’aria, molti avevano capito che qualcosa non andava dopo le parole di lui a Casa Chi. Poi è arrivato l’annuncio ufficiale, ma pare la rottura tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli non sia proprio fresca. Probabilmente si sono lasciati già da qualche tempo, stando alle parole usate dal cantante su Telegram per rivelare ai suoi fan la fine della sua storia con Cosmary. Alex Wyse dopo Cosmary: foto “Le cose non vanno sempre come le vorremmo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)WyseFasanelli, è finita tra gli ex protagonisti di. Giornata nera, quella di martedì 5 luglio, per le coppie nate nei programmi di Maria De Filippi. Due addii a UeD e uno, appunto, nella scuola più famosa della tv. La rottura era nell’aria, molti avevano capito che qualcosa non andavale parole di lui a Casa Chi. Poi è arrivato l’annuncio ufficiale, ma pare la rottura traWyse eFasanelli non sia proprio fresca. Probabilmente si sono lasciati già da qualche tempo, stando alle parole usate dal cantante su Telegram per rivelare ai suoi fan la fine della sua storia conWyse: foto “Le cose non vanno sempre come le vorremmo, ...

