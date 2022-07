NFT e metaverso in versione Tavernello (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono sempre di più i marchi di largo consumo che approcciano il metaverso. Ultimo in ordine di tempo Tavernello, che giocando con l’acronimo NFT, che diventa Non Fungible Tavernello, lancia una collezione in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Garage Raw, in cui il brik è il protagonista. Le opere sono tre e i loro titoli fanno riferimento, da una parte, alle caratteristiche del prodotto, dall’altra, alla nuovissima tecnologia. “NFT: Nel Frigo Tavernello”, “Non Fungible Tavernello”, e “Brikchain” che rimanda alla Blockchain. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono sempre di più i marchi di largo consumo che approcciano il. Ultimo in ordine di tempo, che giocando con l’acronimo NFT, che diventa Non Fungible, lancia una collezione in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Garage Raw, in cui il brik è il protagonista. Le opere sono tre e i loro titoli fanno riferimento, da una parte, alle caratteristiche del prodotto, dall’altra, alla nuovissima tecnologia. “NFT: Nel Frigo”, “Non Fungible”, e “Brikchain” che rimanda alla Blockchain. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

