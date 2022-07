Litiga con la moglie in un parcheggio, un amico la difende: lui lo uccide a coltellate (Di mercoledì 6 luglio 2022) Prima ha aggredito la moglie, poi ha ucciso un uomo che era intervenuto a difenderla. Omicidio choc nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di Parma, dove un moldavo di 35 anni è stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Prima ha aggredito la, poi ha ucciso un uomo che era intervenuto arla. Omicidio choc nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di Parma, dove un moldavo di 35 anni è stato ...

Pubblicità

leggoit : Litiga con la moglie in un parcheggio, un amico la difende: lui lo uccide a coltellate - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @dariogiandeini: quando una coppia litiga chi soffre maggiormente è di regola chi non ha niente a che fare con i motivi del litigio. Se… - federic25571253 : Ma perché in tl la gente si litiga su delle cazzo di serie tv? Con personaggi finti? Ma c’avete la vena polemica qui su Twitter - marcomazzarell8 : @repubblica fra un po te fanno litiga pure con la domestica che te batti da una vita !! - FabioSfilig : @MagicaEmy77 Dormito un czz.un caldo della madonna, con finestra aperta, ecc.E poi una coppia chw litiga alle 4, ma dai trombate e checczzo -