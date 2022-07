Governo | Conte | ' deve cambiare marcia | giurato fedeltà non a Draghi ma a italiani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Le condizioni per proseguire la collaborazione con ilsono quelle di una forte discontinuità. Il. Noi non possiamo star qui in nome di una generica responsabilità che diventa corresponsabilità rispetto a un atteggiamento remissivo che non offre risposte al Paese". Così Giuseppeall'assemblea congiunta dei parlamentari M5S. "Noi non abbiamo, ma agli".