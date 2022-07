Goldman Sachs punta sulle cripto anche in Asia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Goldman Sachs, con Barclays, è tra le banche d’affari maggiormente impegnate sul fronte delle valute digitali. A riprova del suo interesse per le cripto, ha varato la prima operazione sui Bitcoin Futures in Asia, una mossa molto importante per tempi e contenuti. Nell’ultimo anno, infatti, il mondo delle criptovalute ha subito diversi scossoni (vedi il crollo dell’ecosistema Terra-Luna). Secondo gli analisti, gli investimenti di un istituto importante come Goldman Sachs potrebbero perciò aiutare a normalizzare il settore e portare sul fronte cripto altre banche, tradizionalmente più scettiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) –, con Barclays, è tra le bd’affari maggiormente impegnate sul fronte delle valute digitali. A riprova del suo interesse per le, ha varato la prima operazione sui Bitcoin Futures in, una mossa molto importante per tempi e contenuti. Nell’ultimo anno, infatti, il mondo dellevalute ha subito diversi scossoni (vedi il crollo dell’ecosistema Terra-Luna). Secondo gli analisti, gli investimenti di un istituto importante comepotrebbero perciò aiutare a normalizzare il settore e portare sul frontealtre b, tradizionalmente più scettiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

