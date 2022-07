Gb: Johnson resiste e dice no alle dimissioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Boris Johnson ha risposto picche, secondo indiscrezioni unanime dei media, alla sollecitazione di parte dei suoi ministri a gettare la spugna alla luce dei contraccolpi dello scandalo Pincher e dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Borisha risposto picche, secondo indiscrezioni unanime dei media, alla sollecitazione di parte dei suoi ministri a gettare la spugna alla luce dei contraccolpi dello scandalo Pincher e dell'...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in serata… - Claudestar2012 : RT @Agenzia_Ansa: Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in serata… - amerigormea : RT @Agenzia_Ansa: Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in serata… - TV2000it : #GB Governo #Johnson nel caos Pressing di ministri #Tory sul #premier: è ora di lasciare. Ma lui per ora resiste… -