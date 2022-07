Gazzetta – Inter, età media della rosa scende grazie al mercato: da 30 anni a 27 (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 15:04:17 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Considerando solo il gruppo della prima squadra, tra entrate e uscite i nerazzurri hanno nettamente ringiovanito la rosa portando l’età media da 30 a 27 anni in meno di due mesi Un’Inter sempre più giovane e con spiccato accento italiano. Lo aveva preannunciato l’ad Beppe Marotta lo scorso autunno, oggi quei propositi iniziano a tradursi in realtà. Non tanto per la componente nostrana della rosa, a cui finora si è aggiunto il solo Bellanova, quanto piuttosto per l’età media del gruppo a disposizione di Inzaghi, calata di tre anni in un mese e poco più. Se la squadra che ha concluso la scorsa stagione a fine maggio aveva un’età ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 15:04:17 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla: Considerando solo il gruppoprima squadra, tra entrate e uscite i nerazzurri hanno nettamente ringiovanito laportando l’etàda 30 a 27in meno di due mesi Un’sempre più giovane e con spiccato accento italiano. Lo aveva preannunciato l’ad Beppe Marotta lo scorso autunno, oggi quei propositi iniziano a tradursi in realtà. Non tanto per la componente nostrana, a cui finora si è aggiunto il solo Bellanova, quanto piuttosto per l’etàdel gruppo a disposizione di Inzaghi, calata di trein un mese e poco più. Se la squadra che ha concluso la scorsa stagione a fine maggio aveva un’età ...

