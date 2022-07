“È finito là sotto”. Mahmood, memorabile gaffe con la fan: mani in faccia e imbarazzo (Di mercoledì 6 luglio 2022) La gaffe di Mahmood al mare. Il vincitore di Sanremo 2022 insieme a Blanco e alla loro Brividi, già autore di brani di successo per altri cantanti, come Nero Bali e Hola (I Say) e Soldi, altro brano che gli ha permesso di vincere la kermesse canora più famosa d’Italia, si sta godendo le vacanze. In Sardegna, sua regione di origine da parte della madre, l’artista è sempre molto disponibile con i suoi fan e anche durante il bagno è stato avvicinato da alcune ragazze che gli hanno chiesto di scattare insieme una foto. Mahmooh ha acconsentito ma pochi secondi dopo ha compiuto una gaffe clamorosa. Il tanto agognato selfie in mare con il loro beniamino si è trasformato in un vero e proprio disastro, e tutto davanti agli obiettivi dei telefonini dei bagnanti che si trovavano in spiaggia. La gaffe di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladial mare. Il vincitore di Sanremo 2022 insieme a Blanco e alla loro Brividi, già autore di brani di successo per altri cantanti, come Nero Bali e Hola (I Say) e Soldi, altro brano che gli ha permesso di vincere la kermesse canora più famosa d’Italia, si sta godendo le vacanze. In Sardegna, sua regione di origine da parte della madre, l’artista è sempre molto disponibile con i suoi fan e anche durante il bagno è stato avvicinato da alcune ragazze che gli hanno chiesto di scattare insieme una foto. Mahmooh ha acconsentito ma pochi secondi dopo ha compiuto unaclamorosa. Il tanto agognato selfie in mare con il loro beniamino si è trasformato in un vero e proprio disastro, e tutto davanti agli obiettivi dei telefonini dei bagnanti che si trovavano in spiaggia. Ladi ...

