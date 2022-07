Covid | curva dei contagi in netta risalita | aumentano anche i decessi

Pubblicità

speranza_viva : RT @CronacheNuoresi: #Covid. Curva dei contagi alle stelle in #Sardegna: quadruplicati in 24 ore - disinformate_it : RT @Avvenire_Nei: #COVID Risale la curva epidemica con 94 morti. Un milione gli italiani positivi - news24_city : Covid, si impenna la curva dei contagi: oggi positivo quasi 1 tampone su 2 - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: #COVID Risale la curva epidemica con 94 morti. Un milione gli italiani positivi - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: #COVID Risale la curva epidemica con 94 morti. Un milione gli italiani positivi -

- Il tasso di positività è balzato a 28,5%. Gli esperti pensano che potremmo raggiungere il picco dei contagi a metà ......le mutazioni delle varianti non hanno dato forme più gravi di". "Le varianti ci saranno sempre e continueranno ad emergere, ci dobbiamo abituare e convivere con un sali e scendi delladei ...PIEMONTE - 06-07-2022 -- "Secondo gli esperti della Regione la curva epidemica dovrebbe essere prossima al plateau. Il numero dei contagi è elevato ma la situazione dei posti letto ordinari ed in tera ...Nuovo balzo di positivi in Abruzzo: in un giorno sono stati accertati 3.590 nuovi casi, il dato ha fatto impennare l'incidenza, che arriva a 1.189 casi ogni centomila abitanti, ponendo la ...