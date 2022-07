Calciomercato Salernitana: in chiusura Pirola dall’Inter (Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato Salernitana, in chiusura l’affare di Pirola con l’Inter. Il difensore arriverà in prestito con diritto di riscatto La Salernitana è molto vicina a chiudere con l’Inter per Pirola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2002 arriverà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022), inl’affare dicon l’Inter. Il difensore arriverà in prestito con diritto di riscatto Laè molto vicina a chiudere con l’Inter per. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2002 arriverà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : . @OfficialUSS1919, in chiusura l'arrivo di #Pirola dall'@Inter - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con l… - DiMarzio : . @OfficialUSS1919, è fatta per l’arrivo di #Botheim - InterUEA : La #Salernitana ha l’intesa con l’#Inter per Lorenzo #Pirola: prestito oneroso (900mila euro) con obbligo di riscat… - calsciomercato : ????????Salernitana, in chiusura l’arrivo di Pirola in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dall’I… -