Wimbledon | Sinner sfiora l’impresa poi si scatena Djokovic che vince in 5 set

Eurosport_IT : APPLAUSI PER SINNER! ?????? L'azzurro ci fa sognare ma è Novak Djokovic che va in semifinale! ????????… - FiorinoLuca : Se qualcuno ci avesse detto dieci giorni fa che Jannik #Sinner avrebbe sfilato due set ai quarti di finale di… - Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - i93Mvlanie : RT @Eurosport_IT: Orgogliosi di te ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis | #Sinner | #Djokovic - Ilaria89965081 : RT @MatteoBandit2: Brutta giornata per le groupies di #Berrettini: Sinner esce a testa altissima ai quarti di #Wimbledon, facendo capire ch… -

AGI - Miracolo sfumato sul centrale diper Jannik. Il 20enne tennista altoatesino si è trovato con merito in vantaggio due set a zero sul campione uscente Novak Djokovic e ha assaporato concretamente la possibilità della ...Avanti di due set,ha una flessione ad inizio terza frazione e Djokovic la sfrutta subito. Il serbo si procura tre palle break nel quarto gioco e riesce a strappare il servizio all'azzurro. ...Amazingly, it means Djokovic has still not lost a match on Centre Court in nine years – since Andy Murray beat him in the 2013 final. His only two defeats since, to Sam Querrey ...Londra, 5 lug. - (Adnkronos) - C'è mancato poco per toccare il cielo con un dito. Per due ore abbondanti ha preso a pallate uno che ha vinto appena ...