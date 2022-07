Juventus | le date dell’arrivo di Di Maria e Pogba

(Di martedì 5 luglio 2022) Didovrebbero arrivare a Torino per le visite mediche e la firma con la Juve entro l’11 luglio È praticamente tutto fatto per gli arrivi a parametro zero di Paule Angel Di. I due giocatori, che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza, sono pronti a imbarcarsi per Torino. Quando svoleranno le visite mediche? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sportdovrebbe essere il primo, seguito poi qualche giorno più tardi da Di. Il tutto, comunque, prima dell’adunata dell’11 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? Ecco date e orari delle nostre prime 4 giornate di @SerieA! ?? Salernitana-Roma: domenica 14/8, 20:45 ?? Roma-C… - ZonaBianconeri : RT @max_cromax: Quindi non basta che date corda ai cazzari de casa nostra andate a cercare i coglioni anche all’estero.. ma che malattia av… - max_cromax : Quindi non basta che date corda ai cazzari de casa nostra andate a cercare i coglioni anche all’estero.. ma che mal… - cannavaleo : RT @radiobianconera: ?? Ecco le date da segnare sul calendario! ???? Il 20 luglio la squadra partirà alla volta degli Stati Uniti dove affron… - mondisommersi1 : Allora Pogba,Di Maria,Zaniolo...che voto date al mercato fin qui della Juventus? -

Juventus News 24

La Lega Serie A ha comunicato ledegli anticipi e dei posticipi fino alla 5.a giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23. Di ... sabato 20 agosto, ore 20,45 SAMPDORIA -: lunedì 22 ......A -B (orario da definire, a Villar Perosa) Data e orario da definire:-...00, a Dimaro) 30 luglio: Napoli - Mallorca (0rario da definire, Castel di Sangro)e orari da ... Juventus, l'agenda dell'estate: partite, date, tournée. Gli impegni di Allegri La stagione di Nicolò Zaniolo non inizia sotto i migliori auspici, almeno per quanto riguarda il suo rapporto con la Roma. Il giocatore arrivato a Trigoria per il raduno della ...Ancora senza squadra dopo la fine della militanza alla Juventus, Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993, sarebbe sempre nei piani dell'Inter per la prossima stagione. Come riportato ...