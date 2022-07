Crollo Marmolada, le immagini dall’alto – Video (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo il Crollo domenica del serracco della Marmolada, che ha provocato la morte di 7 persone, di cui 3 identificate, 8 feriti e 13 dispersi, ricominciano le ricerche da terra che ieri erano state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi. Oggi si prosegue solo dall’alto utilizzando droni ed elicotteri. Nel Video, le immagini riprese stamane. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo ildomenica del serracco della, che ha provocato la morte di 7 persone, di cui 3 identificate, 8 feriti e 13 dispersi, ricominciano le ricerche da terra che ieri erano state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi. Oggi si prosegue soloutilizzando droni ed elicotteri. Nel, leriprese stamane. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - GualtieroSanta1 : RT @ilmanifesto: In Marmolada proseguono le ricerche dei 13 dispersi dopo il crollo del seracco che ha causato 7 vittime. Draghi da Canazei… - LBasemi : ??Crollo Marmolada, escursionisti non rispettano il divieto -