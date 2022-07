Arriva la versione Vip di Uomini e Donne? Ecco chi si propone come tronista (Di martedì 5 luglio 2022) come accade per il resto dei programma di punta della televisione italiana, anche Uomini e Donne è andato in vacanza, in attesa della nuova edizione che comincerà intorno a settembre 2022. LEGGI ANCHE: — Reunion di Carmen, Nicolas, Alessandro e Edoardo: Ecco perchè Guendalina era assente Nel frattempo però alcuni rumors sul programma si fanno sempre più insistenti. In rete infatti circola la notizia di un nuovo format di Uomini e Donne, dedicato ai vip. A parlare dell’indiscrezione c’è anche Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha riportato le parole di Novella 2000, secondo cui “arriverà a marzo la versione vip di Uomini e Donne”. Il programma di Maria De Filippi da anni lancia nello showbiz tronisti e corteggiatori, che ... Leggi su funweek (Di martedì 5 luglio 2022)accade per il resto dei programma di punta della televisione italiana, ancheè andato in vacanza, in attesa della nuova edizione che comincerà intorno a settembre 2022. LEGGI ANCHE: — Reunion di Carmen, Nicolas, Alessandro e Edoardo:perchè Guendalina era assente Nel frattempo però alcuni rumors sul programma si fanno sempre più insistenti. In rete infatti circola la notizia di un nuovo format di, dedicato ai vip. A parlare dell’indiscrezione c’è anche Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha riportato le parole di Novella 2000, secondo cui “arriverà a marzo lavip di”. Il programma di Maria De Filippi da anni lancia nello showbiz tronisti e corteggiatori, che ...

