Roma, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di lunedì 4 luglio 2022) Con l’euforia ancora viva per la vittoria della Conference League, la Roma si prepara per la nuova stagione. Mourinho aspetta acquisti di qualità per il ritiro in Algarve, regione che ospiterà i giallorossi per il secondo anno di fila. Due le amichevoli di lusso: col Tottenham in Israele e col Barcellona nel Trofeo Gamper al Camp Nou. Si tratta della seconda partecipazione giallorossa all’appuntamento estivo dei blaugrana. La prima volta è datata 2015, con vittoria del Barcellona per 3-0 firmata da Neymar, Messi e Rakitic. Al Camp Nou presenzierà anche la Roma femminile: per le ragazze sarà la prima sfida contro il Barcellona. programma amichevoli Mercoledì 13 luglio orario da definire, Roma-Sunderland Sabato 16 luglio orario da definire, ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Con l’euforia ancora viva per la vittoria della Conference League, lasi prepara per la nuova stagione. Mourinho aspetta acquisti di qualità per il ritiro in Algarve, regione che ospiterà i giallorossi per il secondo anno di fila. Due ledi lusso: col Tottenham in Israele e col Barcellona nel Trofeo Gamper al Camp Nou. Si tratta della seconda partecipazione giallorossa all’appuntamento estivo dei blaugrana. La prima volta è datata 2015, con vittoria del Barcellona per 3-0 firmata da Neymar, Messi e Rakitic. Al Camp Nou presenzierà anche lafemminile: per le ragazze sarà la prima sfida contro il Barcellona.Mercoledì 13 luglioo da definire,-Sunderland Sabato 16 luglioo da definire, ...

Pubblicità

teladoiotokyo : As Roma ? Il programma delle amichevoli in Portogallo (Nota Ufficiale): Questo è il calendario delle partite che la… - TheoCells : RT @forzaroma: Roma, ufficiale il calendario delle partite del ritiro in Portogallo: i dettagli #ASRoma - forzaroma : Roma, ufficiale il calendario delle partite del ritiro in Portogallo: i dettagli #ASRoma - Roma : ???? Visite guidate nei parchi e nelle ville storiche di Roma: il calendario di luglio. Un viaggio alla scoperta del… - SaluteLazio : RT @AlessioDAmato_: Oggi ho incontrato il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, @antonio_magi, e il Presidente dell’Ordine degli Psico… -