Quando inizia Mai dire gol (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella storia della televisione italiana, Mai dire gol ha rivoluzionato il modo di concepire il talk show sportivo. Grazie ad un mix esplosivo di ironia, sagacia, comicità e personaggi indimenticabili, la trasmissione è diventata presto un fenomeno di costume, un cult che ha segnato un’intera generazione. I personaggi che hanno animato Mai dire gol sono tanti e tutti indimenticabili. Ne ricordiamo alcuni: Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Antonio Albanese, Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Simona Ventura, Bebo Storti, Claudio Lippi, Paolo Rossi, Corrado Guzzanti, Francesco Paolantoni, Paolo Hendel, Sabrina Ferilli, Serena Dandini, Claudia Gerini, Manuela Arcuri, Alessia Marcuzzi, Ellen Hidding, Luca e Paolo, Daniele Luttazzi, Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Maurizio Crozza, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e molti altri. Ognuno di loro ha ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella storia della televisione italiana, Maigol ha rivoluzionato il modo di concepire il talk show sportivo. Grazie ad un mix esplosivo di ironia, sagacia, comicità e personaggi indimenticabili, la trasmissione è diventata presto un fenomeno di costume, un cult che ha segnato un’intera generazione. I personaggi che hanno animato Maigol sono tanti e tutti indimenticabili. Ne ricordiamo alcuni: Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Antonio Albanese, Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Simona Ventura, Bebo Storti, Claudio Lippi, Paolo Rossi, Corrado Guzzanti, Francesco Paolantoni, Paolo Hendel, Sabrina Ferilli, Serena Dandini, Claudia Gerini, Manuela Arcuri, Alessia Marcuzzi, Ellen Hidding, Luca e Paolo, Daniele Luttazzi, Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Maurizio Crozza, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e molti altri. Ognuno di loro ha ...

Pubblicità

VentagliP : RT @peppe844: #Happy4thJuly #Happy4thJuly #4thOfJuly #UnitedStates #Happy4thOfJulyWeekend #indipendenceday #HappyIndependenceDay La libert… - ZonaBianconeri : RT @MattiaPino8: Quando finalmente, dopo un mese di sole chiacchiere, inizia la settimana dei primi annunci ufficiali (si spera ??) della #J… - Alice_Vogue : RT @beuatysky: Non so di preciso cosa sia la magia... Ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi andare... Dai luoghi, dai pensieri,… - MattiaPino8 : Quando finalmente, dopo un mese di sole chiacchiere, inizia la settimana dei primi annunci ufficiali (si spera ??) d… - leonixyz : @pdnetwork @itinagli @SimonaMalpezzi @ZanAlessandro @Comincini @Marco_Sarra Sempre. Tranne quando si tratta di quel… -