Nadal liquida Van de Zandschulp e conquista i quarti | affronterà Fritz

(Di lunedì 4 luglio 2022) La diciottesima vittoria consecutiva negli slam di Rafaelcontro Botic van deè stata esattamente come ci si aspettava: facile con qualche momento un po' così. Certo, nemmeno per un ...

Pubblicità

Sport Mediaset

Van de Zandschulp non ha sfigurato, ha fatto il suo, ma il suo è davvero troppo poco per battere, che si è portato a casa la partita in poco più due ore di gioco, 6 - 4 6 - 2 7 - 6 (6) e tutti ...Se i due vecchi leoni di Wimbledon , i grandi favoriti Novak Djokovic e Rafa, non si potranno affrontare prima dell'eventuale finale, gli ottavi dei Championships, ... che in tre setil ... Wimbledon: Nadal vince ancora in tre set e vola ai quarti - Sportmediaset El español Rafael Nadal pasó este lunes a cuartos de final de Wimbledon tras obtener un convincente triunfo frente al holandés Botic van de Zandschulp en la pista central del torneo (6-4, 6-2 y 7-6(3) ...Nadal solventa la papeleta ante el neerlandés (6-4, 6-2 y 7-6(3)) y en cuartos ya le espera el estadounidense Fritz.