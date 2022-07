Mozzarelle da incubo, scatta il blitz dei Nas in un noto caseificio del casertano (Di lunedì 4 luglio 2022) “Carenze igienico-sanitarie e strutturali”, è questo il motivo per il quale i Carabinieri del Nas di Caserta hanno chiuso un noto caseificio della provincia. I militari dell’arma hanno, in collaborazione con il personale del Servizio Veterinario dell’ASL, hanno sospeso l’attività perché il titolare non aveva risolto alcune gravi criticità rilevate nel corso di un precedente sopralluogo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 luglio 2022) “Carenze igienico-sanitarie e strutturali”, è questo il motivo per il quale i Carabinieri del Nas di Caserta hanno chiuso undella provincia. I militari dell’arma hanno, in collaborazione con il personale del Servizio Veterinario dell’ASL, hanno sospeso l’attività perché il titolare non aveva risolto alcune gravi criticità rilevate nel corso di un precedente sopralluogo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Birobiro72 : RT @liliaragnar: Carne gonfiata, olio scadente, vino in polvere, parmigiano finto, mozzarelle da incubo, cioccolato falso: ecco le sch… - peppiniellopz : RT @liliaragnar: Carne gonfiata, olio scadente, vino in polvere, parmigiano finto, mozzarelle da incubo, cioccolato falso: ecco le sch… - JohnasSullivan : RT @liliaragnar: Carne gonfiata, olio scadente, vino in polvere, parmigiano finto, mozzarelle da incubo, cioccolato falso: ecco le sch… - VladimirNZXT : RT @liliaragnar: Carne gonfiata, olio scadente, vino in polvere, parmigiano finto, mozzarelle da incubo, cioccolato falso: ecco le sch… - frank_sonoio : RT @liliaragnar: Carne gonfiata, olio scadente, vino in polvere, parmigiano finto, mozzarelle da incubo, cioccolato falso: ecco le sch… -

Consigli per la pizza: integrale e senza prosciutto. E senza bevande gassate Consigli per la pizza: integrale e senza prosciutto. E senza bevande gassate Il Manifesto Non i bovini ma le fake news Le bufale non sono solo quei simpatici bovini dal cui latte si ricavano formaggi straordinari, fra i quali l’omonima mozzarella. Le bufale sono l’incubo di ogni giornalista. Dietro ogni articolo e ... Le bufale non sono solo quei simpatici bovini dal cui latte si ricavano formaggi straordinari, fra i quali l’omonima mozzarella. Le bufale sono l’incubo di ogni giornalista. Dietro ogni articolo e ...