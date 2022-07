Marmolada, Filippo e gli altri senza nome. Quelle vite spezzate in un lampo (Di lunedì 4 luglio 2022) Potrebbero essere italiani, cechi e tedeschi. Tra i dispersi anche due guide. Timori per una famiglia che si trovava nella zona con una bambina Leggi su lastampa (Di lunedì 4 luglio 2022) Potrebbero essere italiani, cechi e tedeschi. Tra i dispersi anche due guide. Timori per una famiglia che si trovava nella zona con una bambina

Pubblicità

LaStampa : Le vittime della Marmolada, Filippo e gli altri senza nome. Quelle vite spezzate in un lampo - infoitinterno : Filippo, quel selfie in cima alla Marmolada poco prima della valanga. Il giovane alpinista risulta fra i dispersi - danieledv79 : RT @repubblica: Crollo sulla Marmolada. Davide ed Erica, una vita insieme sulle montagne, e Filippo felice della sua impresa: le prime vitt… - infoitinterno : La tragedia sulla Marmolada, il selfie prima del crollo, poi l'angoscia: «Filippo non si trova più» - raspa90 : RT @repubblica: Crollo sulla Marmolada. Davide ed Erica, una vita insieme sulle montagne, e Filippo felice della sua impresa: le prime vitt… -