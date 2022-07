Marmolada, a Canazei attesi Curcio e Draghi. 4 dispersi potrebbero essere vivi (Di lunedì 4 luglio 2022) - A causa del maltempo , il presidente del Consiglio è stato costretto a lasciare l'elicottere e raggiungere il centro delle ricerche in macchina da ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 luglio 2022) - A causa del maltempo , il presidente del Consiglio è stato costretto a lasciare l'elicottere e raggiungere il centro delle ricerche in macchina da ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Canazei (TN), #Marmolada quota 3500 metri: slavina staccata da un costone, in atto operazioni ricerca di eventua… - ProvinciaTrento : ??Operazioni in corso per grossa valanga in #Marmolada. Il presidente della Provincia autonoma di Trento… - TgrRaiTrentino : #Crollo #Marmolada A Canazei anche il presidente del Consiglio, #MarioDraghi Con il premier, il capo del Diparti… - disinformate_it : RT @ilfoglio_it: ?? Salta l'incontro Draghi-Conte, a causa degli impegni del premier che è volato a Canazei dopo il crollo del ghiacciaio su… - andreazenatti93 : RT @Agenzia_Ansa: Le ricerche sul ghiacciaio della Marmolada 'sono per ora sospese e ripartiranno dopo la pioggia con i droni'. Lo ha detto… -