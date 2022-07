Gazzetta: basta col monopolio, inizia la diarchia. Inzaghi deve gestire l’alternanza Handanovic-Onana (Di lunedì 4 luglio 2022) Simone Inzaghi ha di fronte un impegno oneroso: scegliere il portiere titolare dell’Inter della prossima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: chi giocherà tra Onana e Handanovic? “è l’interrogativo più scivoloso per Simone Inzaghi, l’allenatore chiamato a rispondere”. Entrambi sono abili anche con i piedi. A separarli ci sono alcune caratteristiche di base: “il senso della posizione guida lo sloveno, l’esplosività e l’istinto accendono l’africano. Il capitano negli ultimi anni ha stranamente alternato miracoli a errori, a volte piuttosto marchiani, ma pure Onana deve zittire molti scettici”. “L’Inter abbandona, quindi, il monopolio e abbraccia la diarchia: da ora ci sono due pari grado a contendersi il posto, con tutti i pro e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Simoneha di fronte un impegno oneroso: scegliere il portiere titolare dell’Inter della prossima stagione. Lo scrive ladello Sport: chi giocherà tra? “è l’interrogativo più scivoloso per Simone, l’allenatore chiamato a rispondere”. Entrambi sono abili anche con i piedi. A separarli ci sono alcune caratteristiche di base: “il senso della posizione guida lo sloveno, l’esplosività e l’istinto accendono l’africano. Il capitano negli ultimi anni ha stranamente alternato miracoli a errori, a volte piuttosto marchiani, ma purezittire molti scettici”. “L’Inter abbandona, quindi, ile abbraccia la: da ora ci sono due pari grado a contendersi il posto, con tutti i pro e ...

