E’ morto Silvano Orlandi | il pasticciere di divi e Vip | suoi i dolci di compleanni e matrimoni da favola

(Di lunedì 4 luglio 2022) Era definito il pasticcere dei vip e in effetti ‘Pasticcio’, al secolo, ha attraversato un significativo pezzo di vita mondana italiana, preparando torte giganti per tanti personaggi dello spettacolo, dello sport, della politica e dell’aristocrazia. All’età di 83 anni èquesta mattina all’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Lascia i figli Marco, Alessandro e Stefano. Nel dicembre 2021 era morta la moglie Carla. I coniugi si erano ritirati a Ferrano, una frazione del comune di Pelago, in provincia di Firenze. Negli ultimi giorni le condizioni di salute di ‘Pasticcio’ si erano complicate tanto da richiedere il suo ricovero. La camera ardente verrà allestita domani nella cappella di Pontassieve (Fi). Nato a Pratovecchio (Arezzo),ha ...

Per 18 anni, è stato pasticcere ufficiale di Miss Italia, con le sue torte spettacolari per oltre mezzo secolo 'Pasticcio' ha deliziato tanti vip, tra cui Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, ... Nel dicembre 2021 era morta la moglie Carla. I coniugi si erano ritirati a Ferrano ... Conosciuto per le sue buonissime e scenografiche torte, l'ultima creazione Silvano Orlando l'aveva preparata per ...