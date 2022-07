Calciomercato Napoli, Roma sorpassata per Solbakken: De Laurentiis vuole chiudere subito (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri farebbero sul serio per Solbakken e avrebbero superato la Roma nella corsa al norvegese Accelerata decisiva del Napoli per Ola Solbalkken. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, gli azzurri avrebbero operato il sorpasso decisivo alla Roma per l’esterno norvegese. De Laurentiis sarebbe pronto a chiudere subito per il calciatore in scadenza di contratto a dicembre 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022): gli azzurri farebbero sul serio pere avrebbero superato lanella corsa al norvegese Accelerata decisiva delper Ola Solbalkken. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, gli azzurri avrebbero operato il sorpasso decisivo allaper l’esterno norvegese. Desarebbe pronto aper il calciatore in scadenza di contratto a dicembre 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Solbakken in #Italia nella giornata di domenica. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - persemprecalcio : ???? Anche il #Napoli si inserisce nella corsa per Paulo #Dybala. Infatti non convince molto il possibile acquisto d… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Napoli, vice Meret: nel mirino c’è anche Tatarusanu, il Marsiglia su Dries Mertens… -