Ucraina, il Papa: “Il mondo ha bisogno di pace, ma non quella basata sull’equilibrio delle armi” (Di domenica 3 luglio 2022) Città del Vaticano – Da piazza San Pietro, al termine dell’Angelus (leggi qui), Papa Francesco lancia l’ennesimo accorato appello per la pace in Ucraina. Rivolgendosi direttamente a Putin e Zelensky, affacciato sul colonnato del Bernini, afferma: “Faccio appello ai Capi delle nazioni e delle Organizzazioni internazionali, perché reagiscano alla tendenza ad accentuare la conflittualità e la contrapposizione. Il mondo ha bisogno di pace. Non una pace basata sull’equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia di settant’anni”. “La crisi Ucraina avrebbe dovuto essere, ma, se lo si vuole, può ancora diventare, una sfida ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 luglio 2022) Città del Vaticano – Da piazza San Pietro, al termine dell’Angelus (leggi qui),Francesco lancia l’ennesimo accorato appello per lain. Rivolgendosi direttamente a Putin e Zelensky, affacciato sul colonnato del Bernini, afferma: “Faccio appello ai Capinazioni eOrganizzazioni internazionali, perché reagiscano alla tendenza ad accentuare la conflittualità e la contrapposizione. Ilhadi. Non unadegli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia di settant’anni”. “La crisiavrebbe dovuto essere, ma, se lo si vuole, può ancora diventare, una sfida ...

