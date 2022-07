LIVE Sinner-Alcaraz, Wimbledon 2022 in DIRETTA: vai Jannik, fai vedere allo spagnolo chi sei! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta del match di ottavi di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner ed il giovane spagnolo Carlos Alcaraz. Si prospetta un incontro da non perdere tra due dei teenager più forti che il tennis internazionale ha sfornato negli ultimi decenni. Sarà il terzo confronto diretto tra l’altoatesino e l’iberico, con Alcaraz capace di imporsi nel challenger di Alicante 2019 (terra rossa), ed al Masters 1000 di Parigi-Bercy (cemento indoor) della passata stagione. Sinner, che compirà 21 anni il prossimo 16 agosto, arriva a questo appuntamento dopo aver battuto in sequenza lo svizzero Wawrinka, lo svedese Ymer, e lo statunitense ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta del match di ottavi di finale ditraed il giovaneCarlos. Si prospetta un incontro da non perdere tra due dei teenager più forti che il tennis internazionale ha sfornato negli ultimi decenni. Sarà il terzo confronto diretto tra l’altoatesino e l’iberico, concapace di imporsi nel challenger di Alicante 2019 (terra rossa), ed al Masters 1000 di Parigi-Bercy (cemento indoor) della passata stagione., che compirà 21 anni il prossimo 16 agosto, arriva a questo appuntamento dopo aver battuto in sequenza lo svizzero Wawrinka, lo svedese Ymer, e lo statunitense ...

