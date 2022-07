F1 oggi, GP Gran Bretagna 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 3 luglio 2022) oggi, domenica 3 luglio, andrà in scena il GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Silverstone assisteremo a una gara il cui esito è particolarmente incerto anche per le condizioni climatiche, accompagnate da un Grande punto di domanda. La Ferrari partirà dalla pole-position con lo spagnolo Carlos Sainz. Qualifiche caratterizzate dalla presenza della pioggia e da un andamento molto particolare in cui l’iberico ha saputo sfruttare al meglio l’opportunità. Alle loro spalle ci saranno i due Grandi rivali di questo campionato, ovvero l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Tanta curiosità sulle possibilità della Mercedes, su questo tracciato tornata a fare bene, proprio per le ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022), domenica 3 luglio, andrà in scena il GP di, decimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Silverstone assisteremo a unail cui esito è particolarmente incerto anche per le condizioni climatiche, accompagnate da unde punto di domanda. La Ferrari partirà dalla pole-position con lo spagnolo Carlos Sainz. Qualifiche caratterizzate dalla presenza della pia e da un andamento molto particolare in cui l’iberico ha saputo sfruttare al meglio l’opportunità. Alle loro spalle ci saranno i duedi rivali di questo campionato, ovvero l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Tanta curiosità sulle possibilità della Mercedes, su questo tracciato tornata a fare bene, proprio per le ...

