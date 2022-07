F1 in tv | GP Gran Bretagna 2022 | a che ora inizia la gara e quando vederla su TV8 e Sky

(Di domenica 3 luglio 2022) Domenica ad alta tensione in quel di Silverstone, con alle ore 16.00 italiane la partenza delPremio divalido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nuovo capitolo della sfida tra Ferrari e Red Bull dopo una qualifica bagnata che ha premiato Carlos Sainz, autore della prima pole position in carriera. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 16.00 Alle spalle dello spagnolo ci saranno il leader iridato Max Verstappen ed il ferrarista monegasco Charles Leclerc, mentre chiude la seconda fila Sergio Perez. 5° il beniamino locale e sette volte campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes, chiamato ad una corsa tutta all’attacco per provare ad insidiare le posizioni da podio. Il GP di...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista uomini. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico… - diStasioStefano : RT @Soffotcka: Con Ucraina impantanata nella guerra di artiglieria bruciando 5.000 colpi al giorno munizioni,esperti della difesa hanno avv… - LucianoQuaranta : RT @Nicola89144151: Buonanotte a tutti, ricordando la vittoria di Sebastian Vettel su Ferrari nel GP di Gran Bretagna 2018 -

Il Sole 24 ORE

DIRETTA FORMULA 1, È IL GIORNO DI HAMILTON Domenica nel segno della diretta Formula 1 : a Silverstone si corre ilPremio di2022 , decimo appuntamento del Mondiale 2022, che è naturalmente sempre uno dei più attesi per il fascino e la tradizione di questo circuito e per l'importanza dellanel ...I piloti di Formula 1 torneranno in pista sul circuito di Silverstone domenica per il decimo appuntamento del GP di2022. Covid, dalla Gran Bretagna alla Francia: i paesi europei più colpiti dall’ondata estiva Per il suo primo viaggio fuori dalla Cina continentale dall’inizio dell’emergenza Covid, Xi Jinping sceglie di visitare Hong Kong in occasione del venticinquesimo anniversario della restituzione del ...La Scuderia Ferrari a Silverstone ha centrato la pole position 237 della propria storia in Formula 1 e la settima della stagione (su dieci qualifiche disputate): merito di uno straordinario Carlos Sai ...