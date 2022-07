Wimbledon 2022 | Kyrgios dopo l’errore del giudice di linea | “Non posso subire torti ogni singola partita”

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - SkySport : A #Wimbledon c'è #NadalSonego, ma anche un'imperdibile #TsitsipasKyrgios: il programma da sogno di oggi su Sky… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - sportli26181512 : Sonego-Nadal a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita: Lorenzo Sonego cerca l'impresa nel 3° turno d… - repubblica : Wimbledon, Sonego ci prova con Nadal: il match in diretta. Fuori la numero uno del mondo Iga Swiatek -

Sorride invece Jannik Sinner IL CASO RUSSIA E I PUNTI NON CONTEGGIATI Si potrà vincere l'edizionedi, ma senza guadagnare punti per la classifica Atp: l'esito dello scontro tra l'All ...(INGHILTERRA) - Dopo il successo di Sinner contro Isner - il 20enne di Val Pusteria sfiderà Alcaraz nel prossimo turno - il tennis italiano sogna un altro azzurro agli ottavi di, con Sonego che affronta Nadal nel terzo turno sull'erba londinese. Il torinese si gioca il pass per gli ottavi di finale contro lo spagnolo dopo aver superato Kudla all'esordio con un ...LONDRA (INGHILTERRA) - Iga Swiatek è uscita di scena al terzo turno dal singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club di ...Carlos Alcaraz mette in mostra le sue grandissime qualità da tennista anche sull'erba: una superficie sulla quale lo spagnolo ha disputato pochi match in carriera ma, nonostante questo aspetto, si è g ...