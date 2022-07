Tu Sì Que Vales 2022 | Rivoluzione Nel Cast… Presente Un Ex di Amici!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 2 luglio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero in vista molti cambiamenti nel cast di Tu Si Que. Nelle ultime ore, si è parlato dell’arrivo di Albe, l’ex allievo di Amici, che andrebbe a prendere il posto di Giulia Stabile. Aria di novità anche in merito alla conduzione e non solo. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti su Tu Sì Que! Albe nel cast di Tu Sì Que: le indiscrezioni Aria di novità a Tu Sì Que. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, l’edizionedel Talent dirà addio ad alcuni volti storici del programma. In compenso, ci sarà l’arrivo di uno dei talenti sbocciati nell’ultima edizione di Amici. Stiamo parlando di Albe, il cantante di ‘Giravolte’ e fidanzato della ballerina Serena Carella. Ebbene, secondo quanto riportato ...