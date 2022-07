Se non lo hai ancora fatto non ci sono più scuse: il governo ti regala 480€ per metterti in regola (Di sabato 2 luglio 2022) E’ in arrivo il bonus da 480 €, finalmente. Come riceverlo? In questo articolo scopriremo ogni cosa relativa ad un importante incentivo che farà sorridere molti italiani. L’Italia e gl iitaliani non stanno attraversando affatto un bel momento dal punto di vista economico. Ecco quindi perché, soprattutto per le famiglie, la situazione è poco semplice. Chi ha una famiglia e ha figli, e/o detiene partita IVA, questi cittadini sono esposti più di altri spesso a delle dure condizioni economiche. Bonus (Web source)Considerando ciò, un bonus non è mai una pessima idea. Ne è stato ideato uno che garantisce un rimborso spese da 480 euro ed è senza ISEE. Un rimborso spese che andrà ad aiutare quegli esercenti che dovranno munirsi del Pos, obbligatorio dal 30 giugno 2022. Gli aiuti, a dir la verità, sono piuttosto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 2 luglio 2022) E’ in arrivo il bonus da 480 €, finalmente. Come riceverlo? In questo articolo scopriremo ogni cosa relativa ad un importante incentivo che farà sorridere molti italiani. L’Italia e gl iitaliani non stanno attraversando afun bel momento dal punto di vista economico. Ecco quindi perché, soprattutto per le famiglie, la situazione è poco semplice. Chi ha una famiglia e ha figli, e/o detiene partita IVA, questi cittadiniesposti più di altri spesso a delle dure condizioni economiche. Bonus (Web source)Considerando ciò, un bonus non è mai una pessima idea. Ne è stato ideato uno che garantisce un rimborso spese da 480 euro ed è senza ISEE. Un rimborso spese che andrà ad aiutare quegli esercenti che dovranno munirsi del Pos, obbligatorio dal 30 giugno 2022. Gli aiuti, a dir la verità,piuttosto ...

