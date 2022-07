Obbligo POS regime forfettario, come comportarsi? (Di sabato 2 luglio 2022) Da qualche ora l’Obbligo POS è esteso a tutti, ma per i professionisti con partita IVA e in regime forfettario in cosa si traduce la norma fattivamente? Facciamo innanzitutto un passo indietro. L’Obbligo di fattura elettronica per i forfettari e l’Obbligo di POS sono entrati in vigore praticamente insieme, condividono la filosofia della lotta al nero e all’evasione e seguono le “linee guida” del Governo e dell’UE anche in ottica di PNRR. Ma, di fatto, sono due provvedimenti diversi. Anche perché se è vero che la fatturazione elettronica è una “novità” per chi ha il regime fiscale agevolato cd. forfettario, mentre quella dell’Obbligo POS è una storia lunga e in realtà già prevista. Mancava il regime sanzionatorio che rendeva di ... Leggi su fmag (Di sabato 2 luglio 2022) Da qualche ora l’POS è esteso a tutti, ma per i professionisti con partita IVA e inin cosa si traduce la norma fattivamente? Facciamo innanzitutto un passo indietro. L’di fattura elettronica per i forfettari e l’di POS sono entrati in vigore praticamente insieme, condividono la filosofia della lotta al nero e all’evasione e seguono le “linee guida” del Governo e dell’UE anche in ottica di PNRR. Ma, di fatto, sono due provvedimenti diversi. Anche perché se è vero che la fatturazione elettronica è una “novità” per chi ha ilfiscale agevolato cd., mentre quella dell’POS è una storia lunga e in realtà già prevista. Mancava ilsanzionatorio che rendeva di ...

