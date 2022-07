“L’ho saputo”. Luca Daffrè, appena tornato dall’Isola subito contro Lory Del Santo, “la più falsa” (Di sabato 2 luglio 2022) Luca Daffrè e Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi, ormai è guerra aperta. Nonostante il reality show di Ilary Blasi sia giunto alla conclusione con il trionfo di Nicolas Vaporidis, continuano gli strascichi polemici. I due ex naufraghi sono entrati definitivamente in conflitto e intravedere un chiarimento sembra al momento un’utopia. La prima ad aver aggredito verbalmente è stata Lory, che ha utilizzato parole molto dure contro il giovane. E ora quest’ultimo ha ribattuto con altrettanta forza. Luca Daffrè e Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi, è battaglia. In particolare, la showgirl ha dichiarato nei giorni scorsi: “Senza di lui la mia vita è migliore…Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022)Deldopo l’Isola dei Famosi, ormai è guerra aperta. Nonostante il reality show di Ilary Blasi sia giunto alla conclusione con il trionfo di Nicolas Vaporidis, continuano gli strascichi polemici. I due ex naufraghi sono entrati definitivamente in conflitto e intravedere un chiarimento sembra al momento un’utopia. La prima ad aver aggredito verbalmente è stata, che ha utilizzato parole molto dureil giovane. E ora quest’ultimo ha ribattuto con altrettanta forza.Deldopo l’Isola dei Famosi, è battaglia. In particolare, la showgirl ha dichiarato nei giorni scorsi: “Senza di lui la mia vita è migliore…Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento ...

